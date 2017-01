Caterina in topless per il suo Alessio

foto Visto Correlati BACI E COCCOLE 22:42 - Sotto il sole bollente di Marina di Pietrasanta brucia la passione tra Caterina Siviero e Alessio Lo Passo. L'ex gieffina, che durante la dodicesima edizione del reality ha fatto scandalo tradendo il fidanzato Armando con Fabrizio, si mostra in topless (su "Visto") con l'ex tronista, che quanto a provocazioni e gossip non ha nulla da invidiarle. Insomma, insieme sono la nuova coppia esplosiva della tv. - Sotto il sole bollente di Marina di Pietrasanta brucia latra. L'ex gieffina, che durante la dodicesima edizione del reality ha fatto scandalo tradendo il fidanzato Armando con Fabrizio, si mostra in topless (su "") con l'ex tronista, che quanto a provocazioni e gossip non ha nulla da invidiarle. Insomma, insieme sono la nuova coppia esplosiva della tv.

Alessio ha una lunga carriera di gaffe alle spalle. Si è fatto conoscere prima come corteggiatore di "Uomini e Donne" e dopo essere stato scelto da Giulia Montanarini, l'ha lasciata perché "troppo incompatibili", nel frattempo ha contribuito a far scoppiare l'altra coppia formata da Gianfranco Apicerni e Valeria Bigella spifferando un flirt con la ragazza e dulcis in fundo, una volta diventato tronista, ha cercato di "organizzare" la storia con la corteggiatrice mora Francesca.



Adesso è pronto a ricominciare con la sexy Caterina: "Sto bene, lei mi sorprende sempre di più, sono contento di aver trovato la mia serenità dopo mesi passati non nel migliore dei modi", scrive su Facebook. Dal canto suo lei fa sapere che "Alessio è una cosa del tutto inaspettata e bella". Sempre che la passione non svanisca al calar del tramonto.