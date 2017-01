Robert tra sogni e alberghi di lusso

foto Ufficio stampa 15:59 - Con il sogno americano di Robert Allegrini prosegue su Retequattro giovedì 24 maggio, in seconda serata, "Sognando Italia", il reportage-verità che attraversa gli Usa alla ricerca di italiani che hanno trovato l’America e rivendicano orgogliosamente le proprie radici. - Con il sogno americano di Robert Allegrini prosegue su Retequattro giovedì 24 maggio, in seconda serata, "Sognando Italia", il reportage-verità che attraversa gli Usa alla ricerca di italiani che hanno trovato l’America e rivendicano orgogliosamente le proprie radici.

Quinta tappa, Chicago. I grattacieli della città del vento fanno da cornice all’incontro tra la conduttrice Morgan Witkin e Robert Allegrini, direttore delle pubbliche relazioni di una catena alberghiera internazionale.



Il manager e pr racconta la sua ascesa nella città più importante dell’Illinois ed il suo amore per il Made in Italy: seguito dalle telecamere di “Sognando Italia”, Allegrini inaugura l’Italian Expo al Bridgeport Art Center, con il console Alessandro Motta; incontra Dominic Di Frisco, presidente della Commissione civica italoamericana all’Italian Village; rivive le atmosfere della Dolce vita in occasione della cena di Gala della Camera di Commercio Italoamericana nello storico Drake Hotel.



Figlio di madre lucchese e padre valdostano, dopo la laurea in Giornalismo presso l'Università del Northern Illinois, Allegrini ha proseguito gli studi in Scienze politiche all'Università di Firenze, dove ha perfezionato la lingua madre e conosciuto la moglie Cristina, con la quale oggi ha due bambini.



Al summit della Nato appena concluso a Chicago, assieme ai massimi esponenti della Città, Robert Allegrini ha ricevuto il Presidente del Consiglio Mario Monti e la sua delegazione, in qualità di membro della Commissione civica italoamericana.



Area Coordinator della National Italian American Foundation, presidente della Camera di Commercio italo-americana del Midwest dal 2009 al 2011, decorato Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel 2002, il “pr più italiano del Centro America” è da sempre un agguerrito sostenitore del Bel Paese e della sua cultura.