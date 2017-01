Un italiano in finale al Gf spagnolo

foto Da video Correlati SEXY CONCORRENTE

13:06

- E' italianissimo il primo finalista del "", la versione spagnola del. Il 29enne ex calciatore, infatti, è a un passo dalla vittoria del reality. Nato a Barcellona ha sempre vissuto a Milano e dopo aver giocato nel vivaio di Inter e Milan, è balzato alle cronache rosa per una relazione con Cassandra De Rosa, ex di "Amici". In tre mesi si è conquistato il titolo di playboy della Casa.