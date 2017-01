E' Kim la star più hot del mondo

foto Zoo Magazine Correlati CHE ABBRONZATURA!

10:19 - E' Kim Kardashian la star più hot del mondo. A consacrarla è "Zoo Magazine" che le dedica la copertina in lingerie. La giunonica fanciulla, famosa in tutto il mondo per le sue forme e per i capricci, sta vivendo un momento d'oro. Dopo il matrimonio con tanto di divorzio lampo, negli Usa è ripartita la nuova stagione del reality con la sorella. Lo show offrirà molte novità, prima fra tutte la partecipazione della nuova fiamma, il cantante Kanye West.

Le tre sorelle più note d'America hanno detto di non avere alcuna intenzione di lasciare il piccolo schermo a breve e si tuffano nella settima stagione dello show tra vacanze drammatiche e la bomba di farina tirata su Kim durante un red carpet. Insomma, sarà molto difficile per gli americani evitare di conoscere tutte le vicende private della vita dei Kardashian.



Intanto Kim è stata avvistata con Kanye in un ristorante di Londra. Kim e Kanye sono già stati ribattezzati "Kimye" dalla stampa. Mentre lui pensa ai suoi concerti, lei prepara le sue attività imprenditoriali, prima tra tutte la presentazione del suo nuovo profumo e il lancio del suo programma per il controllo del peso "QuickTrim" in via d'approvazione. Una coppia davvero impegnata.