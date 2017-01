Le grandi fiction su Video Mediaset

foto Ufficio Stampa Mediaset 12:00 - Dal 21 maggio al 16 luglio su Mediaset. Ci sarà la possibilità di rivedere quei successi delle ultime stagioni che non avranno passaggio televisivo durante l'estate. Si parte lunedì 21 maggio con 5 fiction ("Un ciclone in famiglia 1", "I cerchi nell'acqua", "I liceali 3", "L'onore e il rispetto" e "Il XIII Apostolo"), a cui si aggiungerà settimanalmente (al lunedì) un titolo nuovo. - Dal 21 maggio al 16 luglio su Video Mediaset arrivano le grandi fiction di. Ci sarà la possibilità di rivedere quei successi delle ultime stagioni che non avranno passaggio televisivo durante l'estate. Si partecon("", "", "", "" e ""), a cui si aggiungerà settimanalmente (al lunedì) un titolo nuovo.

Tutti gli episodi vengono pubblicati contemporaneamente e i video resteranno online fino a settembre. Lunedì 28 maggio sarà il turno di "Ris Roma", il 4 giugno "Distretto di polizia 1", l'11 giugno "Un ciclone in famiglia 2", il 18 giugno "Ris Roma 2", il 25 giugno "Il falco e la colomba", il 2 luglio "Un ciclone in famiglia 3", il 9 luglio "Distretto di polizia 2". E si chiude il 16 luglio con "Un ciclone in famiglia 4".