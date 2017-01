Gf, arriva un altro inquilino

Correlati IL LATO B NATURALE DI VALENTINA

LA PAGINA FACEBOOK 10:55 - Si prospetta una serata di sorprese per la diciottesima puntata di "Grande Fratello 12", in onda stasera su Canale 5 alle 21.10. La sfida per i tredici concorrenti del reality si fa sempre più dura: oltre alle consuete nomination, i quattro immuni, Floriana, Ilenia, Vito e Armando, saranno chiamati a giocare un ruolo decisivo in un'eliminazione a sorpresa. Intanto attraverso l'iniziativa del casting online, GF sceglierà un nuovo concorrente. - Si prospetta una serata di sorprese per la diciottesima puntata di "", in onda stasera su Canale 5 alle 21.10. La sfida per i tredici concorrenti del reality si fa sempre più dura: oltre alle consuete nomination, i quattro immuni,, saranno chiamati a giocare un ruolo decisivo in un'. Intanto attraverso l'iniziativa del casting online, GF sceglierà un nuovo concorrente.

Dopo l'ingresso nella Casa dei tre 'Invasori' Patrick, Cristina e Ferdinando, è successo di tutto. I concorrenti li temono, anche se fingono di essere amici: durante la diciottesima puntata scopriremo tutta la verità su quello che alle loro spalle viene detto in Confessionale dai concorrenti in gara.



Ancora un "invasore" è pronto a raggiungere i sedici in gara: attraverso l'iniziativa del casting online, fra i cinquanta candidati più votati, GF sceglierà un nuovo concorrente. Come reagiranno le "vecchie" leve? Riusciranno ad accogliere la new entry?



Una prova "surreale" metterà a confronto la preparazione di alcuni concorrenti con quella di due avversari molto speciali: un border collie li sfiderà nello sport cinofilo più famoso, l'agility dog. Ma ci sarà anche un simpatico cane meticcio a sfidarli sulle curiosità più stravaganti del mondo animale. Chi tra l'uomo e il cane vincerà la sfida e saprà dimostrare maggiore agilità e competenza?



Sarà un confronto a colpi di rivelazioni il faccia a faccia tra Fabrizio, il tatuatore 'casanova' e una delle sue fiamme Monica, l'insegnante australiana con cui aveva avuto una storia: alcune 'prove a infrarossi' sveleranno particolari piccanti sul comportamento di Fabrizio nei giorni seguenti all'eliminazione di Monica.



Infine un concorrente tra Enrica, Franco, Valentina, e Sabrina, i nominati di questa settimana, dovrà abbandonare definitivamente il gioco e dire addio al montepremi finale.