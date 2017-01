Sanremo, la farfalla che oscurò tutto

- La farfalla che sta tenendo tutti in scacco. Matto. Mentre la regina, ossia Belen Rodriguez, se la gode contando pagine e pagine di giornali che parlano dei suoi tatuaggi birichini. Tutti i media concentrati su di lei e non, per esempio, sulla povera Elisabetta Canalis passata inosservata ancora una volta. E neppure su Ivanka. Ivanka? Ivanka? Ivanka che di cognome fa…? Va beh, insomma, quella delle gengive importanti che mostra ad ogni risata stridula sul palco dell’Ariston.

Le mutande la signorina Rodriguez non le indossava. Lo dicono le foto, lo dice lei. Lo stanno dicendo tutti. Vittorio Feltri compreso. Ma neppure indossava tanga adesivi o perizomi rinforzati senza elastico da inforcare come un paio di occhiali qualsiasi, solo un po’ più giù. Dove si è posata la sua farfalla, per capirci. Lo ha detto lei, ma nessuno ci crede, lo dicono le foto, ridiciamolo. Il segreto sta in una fascia coprente cucita all’interno del vestito che le ha permesso di mostrare le ali senza rischiare di confonderle con quelle del salvaslip.

Quindi, Belen dice la verità. La smutandata così tanto smuntandata non è stata. A parte che, dopo il video finito in internet che la vede alle prese non con canzoni ma con ben altre cose, da nascondere ha gran poco. Quello che si doveva vedere lo si già visto da tempo. La novità, e l’argentina ci teneva probabilmente a farcelo sapere, è la farfalla. Prima non c’era, ora c’è. Il resto non è importante.



E infatti quel resto è stato, seppur timidamente, coperto. Belen è cresciuta, è diventata grande: la Belen ante “farfallam” è solo un ricordo. Il bozzolo ha messo le ali e l’ha fatta volare: si è alzata da terra e sotto di lei ha oscurando tutto: cantanti, conduttori, tecnici e musicisti. Tutti al buio. Elisabetta Canalis e Ivanka comprese. Ivanka? Ivanka? Ivanka che di cognome fa…? Insomma, loro due.

Ora però deve tornare a volare basso. Dalla farfalla alla falena il passo è breve. E le luci della ribalta bruciano…