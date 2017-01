GF, tutti in posa per San Valentino

Correlati VALENTINA SCARICA GAETANO...

Mentre neve e gelo stringono l'Italia nella Casa del Grande Fratello ci si scalda grazie alle prova escogitata per gli inquilini questa settimana. In vista di San Valentino infatti i ragazzi dovranno realizzare un calendario, il cui protagonista sarà l'amore, in tutte le sue forme. Un tema che ha appassionato i ragazzi che si sono messi subito al lavoro. Tra i più attivi ci sono Armando, Fabrizio e Martina. Chissà cosa ne uscirà?

Tema a parte i ragazzi potranno liberamente decidere i protagonisti degli scatti, come pure le scene e i costumi, e potranno fare tutto in assoluta libertà.

Tema a parte i ragazzi potranno liberamente decidere i protagonisti degli scatti, come pure le scene e i costumi, e potranno fare tutto in assoluta libertà.



Tra i primi ad attivarsi ci sono Armando, che posa per l'obiettivo di Ilenia, mentre Fabrizio e Martina sono attivissimi sul fronte organizzativo.



A ravvivare l'ambiente ci pensano poi Giusy e Kevin che cantano "La canzone della felicità".



Un impegno stimolante e divertente che distoglie un attimo i ragazzi della Casa dalla tensione delle ultime ore. In particolare sul banco degli imputati ci sono Valentina, accusata di essere falsa e Sabrina che qualcuno sostiene essere un po' troppo opportunista.