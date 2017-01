Gf, violenta lite tra Gaia e Sabrina

Correlati KEVIN-FLORIANA, CHE BACI!

TUTTO SUL GF12

IL SITO UFFICIALE DEL GRANDE FRATELLO

LA PAGINA FACEBOOK 19:50 - Se Sabrina litiga con Gaia e si allontana di nuovo da Vito, nella Casa del "Grande Fratello 12" cresce l'intesa tra Kevin e Floriana, che si scambiano casti baci e coccole. Intanto il sedicesimo appuntamento si annuncia ricco di colpi di scena. A cominciare dal faccia a faccia tra le due rivali (per il bel Amedeo) Chiara e Nathalie. Chi tra Giusy, Amedeo, Valentina, Franco e Sabrina sarà eliminato? - Selitiga cone si allontana di nuovo da, nella Casa del "" cresce l'intesa tra, che si scambiano castie coccole. Intanto il sedicesimo appuntamento si annuncia ricco di colpi di scena. A cominciare daltra le due rivali (per il bel Amedeo). Chi trasarà eliminato?

Nonostante il riavvicinamento della scorsa settimana, è di nuovo crisi tra Vito e Sabrina e, neanche a dirlo, anche se involontariamente, a causa di Ilenia e della gelosia che ha scatenato. Gaia accusa Sabrina di avere detto cose non vere nei suoi confronti.



Così presto si arriva a un chiarimento tra tutte le persone coinvolte nel gossip (Vito, Sabrina ed Ilenia), ma Sabrina scoppia in lacrime e giura di essere stata fraintesa. Si calma solo quando le viene prospettata la possibilità di dimostrare la verità in puntata, quando verranno fatte rivedere tutte le registrazioni di quello che realmente ha detto.



Una puntata in cui non mancheranno le sorprese: Chiara e Nathalie si affronteranno infatti un faccia a faccia. Chiara, infatti, ha corteggiato il bel Amedeo pur sapendo che il modello era impegnato e adesso la sexy fidanzata si toglierà qualche sassolino dalle scarpe. E ancora un'attenzione particolare alla storia di Valentina che, tra le mura di Cinecittà, ha raccontato ai suoi compagni d'avventura la sua storia ed il suo difficile rapporto con il padre.



Pettegolezzi e gossip per la prova settimanale: i concorrenti per aggiudicarsi il budget della spesa, dovranno intuire chi dei loro coinquilini, nel corso della settimana e nella massima riservatezza, pena l'invalidità della prova, è stato l'autore di commenti acidi e taglienti che li riguardano.