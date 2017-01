La verità di Tamara Ecclestone da Chiambretti

foto Olycom Correlati CHE BOMBA SEXY! 14:05 - Super ospite della terza puntata (Italia 1 domenica 5 febbraio in prima serata) del "Chiambretti Sunday Show" sarà l’ereditiera Tamara Ecclestone. Cacciata da Sanremo per i "troppi capricci da star", la figlia del Patron della Formula 1, ha scelto il palcoscenico di Italia 1 per raccontare la sua verità. - Super ospite della terza puntata (Italia 1 domenica 5 febbraio in prima serata) del" sarà l’ereditiera. Cacciata da Sanremo per i "troppi capricci da star", la figlia del Patron della Formula 1, ha scelto il palcoscenico di Italia 1 per raccontare la sua verità.

Tamara torna così nella città in cui è nata, Milano, per spiegare quanto è accaduto con l’organizzazione del Festival.



Modella inglese, ha conquistato le luci della ribalta, oltre che per la sua bellezza, per essere la figlia dell'ex top model Slavica Radic e del patron della Formula 1 Bernie Ecclestone. Star britannica, è la protagonista di un reality sulla sua vita fatto di party e molto glamour.



Come è ormai evidente le vere “Star” come Peter Dinklage ( vincitore del Golden Globe come miglior attore) e la modella Bar Refaeli prediligono il “Chiambretti Suday Show”, dove vanno senza fare “troppi capricci”.