Piero Chiambretti in pillole tutti i giorni

foto Olycom 18:23 - Il mattatore Piero Chiambretti sta lavorando per confezionare la nuova puntata del "Chiambretti Sunday Show" in onda domenica 29 gennaio su Italia1 alle ore 21.30. Italia 1, a partire dal 24 gennaio, apre una finestra quotidiana che ogni notte, in terza serata, ripropone il meglio e non solo, della puntata di domenica scorsa.

Una pillola di 30 minuti circa creata per approfondire quanto è stato trasmesso in prima serata nella puntata della domenica. Non una semplice riproposizione, ma un vero e proprio approfondimento con contenuti inediti e immagini mai viste dei vari segmenti del programma. Dalla conferenza stampa dell’Onorevole Domenico Scilipoti (in onda stasera in versione integrale) al confessionale con Caterina Balivo e Alan Friedman; dall’intervista fatta al vincitore del Golden Globe Peter Dinklage al momento dell’arena che ha visto i fan di Vasco scontrarsi con quelli di Ligabue.



I frammenti del “Chiambretti Sunday Show” si trasformeranno quindi rispettivamente nel “Chiambretti Monday show”, “Tuesday show” “Wednesday show etc. etc. declinando il titolo a seconda del giorno della settimana.