Fiammetta nella foresta

foto Ufficio Stampa Mediaset 19:13 - Secondo appuntamento con l'avventura di "Wild - Oltrenatura". Martedì 17 gennaio in prima serata su Italia Uno, sempre in compagnia del trekker professionista Roberto Bruzzone, Fiammetta Cicogna si metterà alla prova affrontando i pericoli che, insidiosi, si nascondo in una foresta. - Secondo appuntamento con l'avventura di "". Martedì 17 gennaio in prima serata su Italia Uno, sempre in compagnia del trekker professionistasi metterà alla prova affrontando i pericoli che, insidiosi, si nascondo in una foresta.

Dopo aver scoperto la grotta più adatta per trascorrere la notte e aver sistemato il giaciglio con rami e foglie, la conduttrice costruirà un arnese per la pesca e si ciberà di larve di coleottero ritrovate nella corteccia di un albero. Fiammetta riuscirà a superare le sue paure e a gettarsi da una cascata per raggiungere Roberto? E dopo la missione a 4000 metri, resisterà al freddo della notte?



Ma le avventure ai limiti della sopravvivenza continuano con Bear Grylls nel deserto del Sahara, e con Steve Backshall, alle prese con i 60 animali più letali del Pianeta. La selvaggia lotta quotidiana si sposta, poi, nel lontano giurassico: in esclusiva per l’Italia, il “dino-documentario” della BBC sull’era dei dinosauri giganti. E ancora, le immagini spettacolari e spaventose di un tragico salto col bungee jumping, un orango in fuga che semina panico allo zoo e un ragazzino avvelenato da formiche di fuoco.



Per la rubrica “Shock Doc”, invece, la storia di Joanne, 34 anni, ballerina a metà affetta dalla Sindrome da Regressione Caudale. Infine, spazio ai filmati della Wild chart, questa volta dedicata agli animali più irascibili, e del Wild quiz, incentrato sullo scontro tra un tasso del miele e un gruppo di giovani leoni .