Arianna Becchetti: "Dopo Non è la Rai vendo miele e sapone"

Faceva parte del trio " Le tre colombelle " e a " Non è la Rai " Arianna Becchetti ha partecipato a tutte e quattro le edizioni del programma di Gianni Boncompagni, ora in replica su Mediaset Extra . Come racconta al settimanale " DiPiù ", la bionda oggi 44enne, lavora sette giorni su sette in un negozio: "Ora vendo miele, sapone e olio per il corpo, in tv ero felice anche perché guadagnavo benissimo, ma poi non ho ricevuto altre proposte...".

"Nei camerini di Non è la Rai - racconta Arianna - mi guardavo e non mi vedevo bella come altre, non sapevo ballare, eppure ero davanti alle telecamere. Sapevo che il sogno sarebbe finito, ma intanto me la spassavo. Poi la trasmissione ha chiuso e sono tornata alla normalità. Ho provato un senso di vuoto, ma con il tempo me ne sono fatta una ragione, non potevo diventare una stella, non avevo né il talento né il fisico giusto...".

Nel programma cult era una delle voce del trio 'Le tre colombelle' con Monia Arizzi e Laura Migliacci: "Ora che la trasmissione è in replica, la gente è tornata a chiedermi l'autografo. Non mi sembra vero tornare indietro, riassaporo la popolarità". Oggi la Becchetti lavora in un centro commerciale a Roma: "Vendo miele, saponi, creme e olio per il corpo. In realtà faccio due lavori, dal lunedì al venerdì vendo computer e programmi informatici, la sera raggiungo il negozio di prodotti naturali. Ho pochissimo tempo libero....".