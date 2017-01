Allarme attentati, sarà un Festival blindato: zona rossa a Sanremo

Dopo l' incubo Bataclan , l'allerta terrorismo è massima ovunque e per il 66esimo Festival di Sanremo è stato previsto un piano per scongiurare ogni rischio attentato. Oltre a biglietti nominativi, chiunque voglia avvicinarsi al teatro dovrà essere sottoposto a controlli. Per maggior sicurezza, ci sarà una sorta di zona rossa . Arriveranno squadre antiterrorismo addestrate a gestire le emergenze e cani in grado di riconoscere gli esplosivi.

Controllati tutti i palazzi della zona rossa - Il questore Leopoldo Laricchia, come riporta Il Messaggero, ha già effettuato un sopralluogo per verificare se ci fossero delle lacune nel dispositivo di sicurezza, e ha fatto controllare anche tutti i palazzi adiacenti alla zona rossa.



Biglietti nominativi - L'acquisto dei biglietti per assistere alla kermesse canora, che prende il via il 9 febbraio, è garantito solo per chi fornirà i propri dati personali. All'ingresso del teatro Ariston, poi, si dovrà esibire un documento di identità, così come si fa già negli stadi.



Rafforzati i controlli al confine - La nostra intellingence assicura che non sono arrivate minacce specifiche. Resta il fatto che Sanremo è la porta d'accesso all'Italia più vicina alla costa francese e che il super-ricercato Salah Abdeslam potrebbe essere passato proprio da queste zone. Per questo i controlli ai confini con la Francia sono stati intensificati e a Nizza vengono monitorati gli ambienti islamisti. Sotto osservazione, infine, la moschea più grande della Liguria, quella di Albenga.