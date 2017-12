Addio a Everardo Dalla Noce, storica voce del calcio e della Borsa

Una vita in Rai, prima come radiocronista sportivo, poi come inviato televisivo, Dalla Noce era nato a Ferrara il 15 agosto del 1928. Alla sua voce sono legati i racconti di alcuni eventi sportivi in qualche modo storici come, in campo automobilistico, il terribile incidente del 1976 al Nurburgring nel quale rischio di perdere la vita Niki Lauda.



Nei primi anni 90 è stato inviato per il Tg2 da Piazza Affari dove commentava la giornata borsistica, ma il grande pubblico lo ha poi amato grazie alla sua partecipazione, tra il 1993 e il 1996, alle edizioni di "Quelli che il calcio" targate Fabio Fazio, dove in maniera ironica faceva finta di non sapere nulla di calcio. Nel 2001 era stato colpito da emorragia cerebrale e operato.