A "Verissimo" Jeremias: "Tra Francesco Monte e Cecilia non è ancora finita"

Incontrare Francesco Monte subito dopo essere uscito dalla Casa del GF Vip è stata "mia spontanea volontà, perché era una situazione scomoda per tutti e ho cercato di gestirla al meglio", ha detto Jeremias aggiungendo: "Sembra un po’ come se fosse uscito lui dal Gf Vip. Quando Cecilia uscirà dalla casa dovrà parlare con Francesco perché se lo merita. Io tifo per lui. So che non è ancora finita". Sulla relazione nata all’interno del reality tra sua sorella e Ignazio Moser, il ragazzo argentino confida: “E’ troppo presto per dire se Cecilia è innamorata, ma ho visto gli occhi di mia sorella e ci credo all’amore”. In ogni caso, sul figlio del grande ciclista aggiunge: “Per me è troppo piccolo per Cecilia, un po’ immaturo”.



Nella casa Jeremias ha accennato ai problemi di peso avuti in passato. A "Verissimo" racconta: “Mangiavo per arrivare a pesare 300 chili. Mi sentivo talmente male che era l’unica cosa che mi faceva stare meglio. Non ho creduto in me stesso per 27 anni. Mi sono salvato grazie al mio metabolismo e ho iniziato a vivere bene da poco. Ora mi sento meglio, mi sono accettato”.



Infine, commentando la lettera ricevuta da Fabrizio Corona, dice: “Voglio un sacco bene a Fabrizio. Lo andrò sicuramente a trovare in carcere, perché lui ha un lato umano fortissimo ed è parte di quel Jeremias che vedete oggi”.



In quanto agli altri ospiti in studio Bruno Vespa presenterà il suo ultimo best seller “Soli al comando” e parlerà della sua vita ricca di aneddoti, mentre in collegamento Gerry Scotti mostrerà lo spettacolare studio del suo nuovo game show "The Wall" in onda da lunedì 20 novembre su Canale 5.



Infine, Juliana Moreira rivedrà le immagini più belle del suo recentissimo matrimonio con Edoardo Stoppa.