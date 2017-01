Suor Cristina trionfa a "The Voice Of Italy": "Album e tour mondiale? Prima c'è Gesù"

08:24 - Sin dal primo momento alle Blind Audition tutti puntavano sulla sua vittoria. Suor Cristina del Team J-Ax è arrivata dritta alla finale di "The Voice Of Italy", condotta da Federico Russo, trionfando col 62% al televoto contro Giacomo Voli del Team Pelù. Ora l'attendono un disco e forse un tour mondiale. "Per ora torno alle mie priorità che sono Gesù e le preghiere - dice -. Il mio futuro è affidato ai superiori. Mi affido alla Provvidenza".

Un suorina timida e impacciata? Tutt'altro! Decisa, determinata e soprattutto con le idee chiare sulle interviste: poche domande e risposte precise. Suor Cristina ha le idee chiare sul suo percorso, non solo spirituale. L'abbiamo incontrata, accompagnata dalla madre superiora, Suor Agata, che sottovoce dava qualche dritta o suggerimenti per 'rafforzare' le sue risposte.



E' vero che deve ancora confermare i voti?

Verissimo. Nel 2009 ho iniziato il mio cammino col postulandato, per due anni sono andata in Brasile per il noviziato mentre nel 2012 ho preso i primi voti. Bisogna rinnovare per tre anni i voti per poi prendere quelli perpetui. A fine luglio rinnoverò per la seconda volta.



Nonostante la vittoria, nessun dubbio o ripensamento?

Assolutamente no, la mia strada è questa.



Cosa accadrà da domani?

Anzitutto riprenderò le mie priorità che sono le preghiere alla mattina e tutte le attività con le mie consorelle.



E il contratto discografico?

Sono nelle mani della Provvidenza. Decideranno i miei superiori sul da farsi.



Si parla di un tour mondiale, fortemente voluto dalla casa discografica Universal...

Ripeto, si deciderà in seguito però per ora ti posso dire che l'evangelizzazione non pone confini territoriali. Quindi sarei anche disposta.



Perché ha deciso di partecipare a "The Voice Of Italy"?

Il Signore mi ha dato un dono e sinceramente starmene chiusa in casa in un angolo non gli avrebbe reso giustizia. Ecco, volevo dimostrare anche che Dio non mi ha tolto nulla nella mia vita, anzi ha aggiunto tante cose.



Qual è stato il suo approccio con l'inedito di Neffa, "Lungo la riva"?

Non facile all'inizio. Poi, piano piano, ho ritrovato delle frasi importanti in cui mi sono identificata come 'Ci sarà una luce a guidarmi'...



Che canzoni vorrebbe nel suo primo disco?

Vorrei canzoni semplice che raccontino la vita quotidiana, reale. Testi che parlino di amore.



Perché ha recitato il Padre Nostro a fine trasmissione?

Eh, mi scusi ma se non lo facevo qui dove avrei dovuto farlo (ride, ndr)?