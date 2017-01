Sailor Moon torna sul grande schermo

12:28 - Sono passati più di vent'anni da quando Sailor Moon apparve per la prima volta sul piccolo schermo, ma ora la principessa lunare e le sue compagne sono pronte ad incantare una nuova generazione di fan. Esce infatti il 5 luglio "Sailor Moon Crystal", reboot del celebre cartone animato Anni Novanta. Nel trailer si vedono le cinque protagoniste, più magre rispetto alla versione per la tv, mentre si trasformano in guerriere sailor.

Tra il 1993 e il 1995 era già uscita una trilogia dedicata alla guerriera lunare, ma da tempo i fan aspettavano un nuovo film di Sailor Moon.



In Sailor Moon Crystal ricompariranno tutte le storiche protagoniste della serie: Bunny (Sailor Moon), Rea (Sailor Mars), Amy (Sailor Mercury), Morea (Sailor Jupiter) e Marta (Sailor Venus). Tra trasformazioni magiche e combattimenti all'ultimo sangue, il gruppo è pronto a far rivivere sul grande schermo il "potere della Luna"-