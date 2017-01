Raoul Bova: "Che anno difficile! Sono rinato con l'aiuto di Dio"

09:57 - Raoul Bova ha attraversato un momento privato difficile dopo la separazione dalla moglie Chiara. Poi la rinascita "grazie all'aiuto di Dio" e del lavoro che attraversa un momento d'oro. Presto l'attore sarà al cinema con "Fratelli Unici" con Luca Argentero, "Scusate se esisto" con Paola Cortellesi, "Torno indietro e cambio vita" con Giulia Michelini e "La scelta" con Ambra Angiolini. Su Canale 5 invece sarà con Vanessa Incontrada in "Angeli".

"In questo anno il lavoro mi ha molto aiutato, - ha dichiarato l'attore su Tv Sorrisi e Canzoni - sia psicologicamente sia fisicamente, in un momento di difficoltà. Non è stato un anno facile, dovermi concentrare totalmente sul personaggio di un film, su quello che pensa lui ha significato quasi riposarmi mentalmente".



"La vita mi ha portato un capovolgimento pazzesco - ha continuato - ma allo stesso tempo ho avuto l'opportunità di fare, nel momento più drammatico, quattro film, tutti e quattro quelli che volevo fare. L'ho preso come un bel regalo. Per questo credo in Dio, sento che qualcuno mi ha voluto aiutare, mi ha fatto fare un percorso di crescita".