29 aprile 2014 Melita Toniolo a scuola di burlesque da Miss Satine tra tacchi alti e ventagli "Lucignolo" ha incontrato Silvia Sorrentino star italiana dello striptease retrò

15:20 - Come si fa a conquistare e sedurre un uomo? Per scoprirlo Melita è andata a lezione dalla regina del burlesque italiano Silvia Sorrentino, in arte Miss Satine. "Lucignolo" l'ha raggiunta a casa sua, vicino a Bergamo, per svelare i trucchi del mestiere e il segreto del suo fascino fatale. L'insegnante parte dai fondamentali: "E' obbligatorio il tacco alto e pretendo il trucco. Magari anche un accessorio che ti renda un po' più glamour".

Armata di piume e tacco 12, Melita segue con diligenza gli esercizi insieme alle sue compagne. Tra queste c'è anche Lucrezia e l'amour, una danzatrice del ventre che si diverte ad esibirsi anche in spettacoli di burlesque. Non è una lezione facile per l'inviata di "Lucignolo", un po' impacciata e a disagio tra ancheggiamenti e mossette sexy.



Per sbloccarla Miss Satine le propone quindi la fan dance, una sensuale coreografia con i ventagli. Tra una sventolata e l'altra la Toniolo fa uscire la tigre che c'è in lei e parte alla carica, lasciandosi trascinare dalla musica. Infine l'ultima sfida: lanciare in aria il boa di struzzo e avvolgerlo sensualmente intorno al corpo. La presa riesce alla perfezione e l'allieva Melita passa l'esame a pieni voti.