Megan Montaner de "Il Segreto" lascia la soap: "Addio Pepa, ora voglio ridere"

10:59 - Con il suo matrimonio da sogno Pepa ha commosso i fan de "Il Segreto", la soap di successo di Canale 5, ma ora l'attrice Megan Montaner è pronta a dire addio al personaggio. "Mi ha dato tutto e io ho dato tutta me stessa - ha svelato a Tv Sorrisi e Canzoni - Non c'è pericolo o sofferenza che non abbia dovuto affrontare, era giunto il momento di dedicarmi ad altro. Stavolta sarà una commedia, non dovrò solo piangere!".

Su Canale 5 le nuove puntate de "Il Segreto" ripartiranno il 18 agosto e tra le tante novità ci sarà anche l'addio di Pepa, che si godrà per poco il matrimonio con Tristan (Alex Gadea). Quello dell'eroina romantica sarà più che altro un arrivederci, visto che tornerà ancora a sconvolgere la vita degli altri personaggi: "Il mio ritorno sarà brevissimo, ma non ci saranno altre sorprese del genere perché credo che tutto abbia un inizio e una fine. Pepa ha raccontato tutto, mancava solo questo tassello, che porterà ad una sconvolgente scoperta"



Amatissima dai fan, l'attrice non pensa però che ci sia la possibilità di un rientro definitivo nel cast, anche se ammette che "gli sceneggiatori sono davvero bravissimi, ma non so cosa potrebbero ancora inventarsi! Tutto è possibile, anche se per il momento per me è un'esperienza conclusa. A questo punto Pepa potrebbe solo aver voglia di riabbracciare i suoi figli".