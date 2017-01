Mediaset rifiuta Italia's got talent: "Condizioni inaccettabili"

19:51 - Dopo cinque edizioni di successo il people-show "Italia's got Talent" non andrà in onda sulla tv generalista. Mediaset "ha deciso di non rinnovare il contratto con Fremantle Media per l'utilizzo del format". L'azienda "ha giudicato inaccettabili le condizioni richieste dal detentore del diritto che pretendeva di triplicare il costo a puntata del programma senza alcuna motivazione razionale". E ora il gruppo di Cologno si prepara uno spettacolo tutto suo.

Spettacolo di successo coi volti Mediaset - "L'impianto artistico e produttivo che ha costituito l'efficacia della trasmissione - fa notare Mediaset - è stato creato da Mediaset e Fascino fin dall'esordio: una giuria composta da numeri uno, l'attenta selezione dei concorrenti, la forza unica di Canale 5 che lo porta nelle case degli italiani".



"E proprio per non privare il grande pubblico di un genere che rischia di scomparire dalla tv gratuita a favore di operatori a pagamento disposti a superare qualsiasi parametro di mercato - fenomeno già registrato con alcuni sport motoristici e con un altro talent show oscurati dalla tv generalista - Mediaset si sta muovendo autonomamente".



Condizioni capestro non accettabili - "Resta il fatto - insiste l'azienda - che riteniamo fortemente scorretto l'espediente di far lanciare un prodotto da una tv generalista che lo ha costruito e ci ha investito per anni rendendolo il successo che è, e poi al momento del rinnovo pretendere cifre astronomiche per far pagare il valore a chi quel valore ha creato. Se altri sono disposti ad accettare condizioni capestro pur di sottrarre un successo al grande pubblico della tv gratuita, si accomodino. Mediaset - conclude la nota - procederà sulla propria strada".