Lorenzo Crespi: "Mi curo in una comunità"

22:46 - Dopo il grido di allarme lanciato da Lorenzo Crespi su Twitter in cui confessava disperatamente di essere malato (ha un'infezione ai polmoni) e solo, l'attore è stato ospite per la seconda volta a "Domenica Live" da Barbara d'Urso e ha annunciato in lacrime di volersi curare: "Voglio anche andare a lavorare in comunità, ma per ora non penso di tornare sul set".

"Abbiamo parlato con degli ospedali - ha detto la d'Urso in diretta rivolgendosi a Crespi - Abbiamo trovato una comunità dove tu potresti andare. Ci siamo dati da fare. Ci sono ragazzi minorenni che hanno bisogno d'aiuto e tu ti sei offerto. Stiamo anche cercando di trovare un posto per dormire. C'è un hotel, che non vuole pubblicità, disposto a ospitarti gratuitamente per tutto il periodo delle cure. C'è anche un ospedale che si è offerto di curarti".



Lorenzo, all'inizio indispettito per un video di una ragazza che diceva di volergli bene e di essere stata la sua fidanzata, ha risposto positivamente, confessando di non voler tornare a recitare, almeno per ora, ma di volersi curare e aiutare i ragazzi disagiati: "La comunità è l’unico posto in cui Lorenzo Crespi potrebbe andare e l’unico posto di cui Lorenzo Crespi ha bisogno. Non mi interessa tornare sul set. Io ho intenzione di curarmi. Io voglio andare via. Voglio andare a lavorare in una comunità. Non mi interessa ritornare su un set. Non voglio altro. E vado lì per restarci. E se un giorno qualcuno mi proporrà un ruolo per un film, dividerò il compenso con loro e lì continuerò la mia vita. E' l’unica cosa che voglio".