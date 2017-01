Laura Pausini superstar al "Coca-Cola Music Festival"

17:32 - Grande sorpresa alla prima serata "Coca-Cola Music Festival" condotta da Alessia Marcuzzi con Rudy Zerbi e Angelo Baguini e registrata ieri in Piazza del Popolo a Roma e andrà in onda in prima serata su Canale 5 il 7 luglio. Superstar è stata Laura Pausini. Ad annunciarlo è stata la stessa cantante su Facebook. Talisco è l'ospite internazionale.

TRA I BIG DELLA PRIMA SERA EMMA, AMOROSO E GRIGNANI - I Big della prima parte della kermesse sono: Alessandra Amoroso, Anna, Gigi D’Alessio, Dear Jack, Dolcenera, Emis Killa, Emma, Giusy Ferreri, Gianluca Grignani, Deborah Iurato, Antonio Maggio, Modà, Moreno, Nek, Gabry Ponte, Francesco Renga, Enrico Ruggeri con Ale&Franz, Paolo Simoni e Tiromancino.



Il "Coca-Cola Summer Festival" ospiterà, anche quest'anno, 6 giovani artisti in gara e darà loro la possibilità di esibirsi davanti al grande pubblico. Questi i nomi: Ginta Biku, Timoty Cavicchini (finalista della prima edizione di "The Voice Of Italy"), Santa Margaret, Raige, Marco Sbarbati e Violetta (finalista di "X Factor"). I primi due giovani artisti a salire sul palco sono Violetta e Timoty Cavicchini. I Big, ospiti della manifestazione, esprimeranno un voto sui brani dei 6 giovani. Durante ognuna delle quattro puntate verrà decretato un vincitore di tappa, e alla quarta puntata verrà annunciato il vincitore finale del "Coca-Cola Summer Festival" (l'anno scorso vinto da Clementino).



Sul sito ufficiale di Rtl 102.5 si potrà scegliere "La Canzone dell'estate": basterà andare su www.rtl.it e indicare la canzone preferita. Durante le serate del 25, 26, 27 e 30 giugno si potranno selezionare le canzoni presentate in ciascuna serata per premiare un vincitore di tappa, i voti si andranno poi a sommare a quelli già ottenuti dal brano fino a decretare la Canzone dell’estate.