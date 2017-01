Il principe e un amore impossibile

11:27 - Nel problematico quartiere marocchino di Ceuta si snoda la nuova avvincente serie tv dove azione e spionaggio si intrecciano con una storia d'amore proibita. Dal 5 settembre, in prima serata su Canale 5, arriva "Il principe - Un amore impossibile", un thriller poliziesco che è diventato una delle serie televisive di maggior successo andate in onda sulla spagnola Telecinco.

Al centro della serie, creata da Aitor Gabilondo e César Benitez, anche la corruzione, la droga e le difficoltà mai raccontate dei musulmani spagnoli. Otto puntate, prodotte da Mediaset Espana, ambientate ne "El Principe" di Ceuta, problematico quartiere spagnolo in terra marocchina. Qui convivono musulmani, cristiani, narcotraffico e poca speranza del controllo del territorio da parte delle autorità.



La storia prende il via con l'arrivo in città del giovane poliziotto Javier Morey (Alex Gonzalez), mandato in questa zona di confine per combattere il narcotraffico. Il suo compito è quello di presentarsi in qualità di nuovo ispettore capo nel commissariato del quartiere e stabilire se sia vero o no che alcuni agenti della polizia locale stanno collaborando con cellule di estremisti islamici. Al varco lo aspetta però Francisco "Fran" Peroya (Josè Coronado), un poliziotto corrotto che utilizza metodi poco ortodossi per mantenere l'ordine.



Javier, di fede cattolica e con un matrimonio in crisi, si innamora della giovane Fatima Ben Barek (Hiba Abouk), professoressa musulmana che lotta coraggiosamente contro le ingiustizie e contro il tradizionalismo della sua famiglia ma che si rivelerà essere la sorella del più importante trafficante di droga locale Faruq Ben Barek (Ruben Cortada). Fatima è impegnata nella ricerca di suo fratello minore Abdessalam "Abdu" Ben Barek (Samy Khalil), misteriosamente scomparso mesi addietro e che la giovane e' più che mai decisa a ritrovare, malgrado la polizia sembri disinteressarsi del caso.



Sebbene all'inizio l'interesse di Morey per Fatima sia di natura puramente professionale (vorrebbe che la ragazza diventasse la sua informatrice), in breve egli non puo' fare a meno di sentirsi attratto in modo irresistibile da lei, cosa, però, che rischia di mettere in pericolo sia la sua missione, che la sua stessa vita...