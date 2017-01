Disney, prime mamme gay nella sit-com "Buona Fortuna Charlie"

10:54 - Svolta epocale nel mondo Disney, che finora non aveva mai aperto il suo mondo alle famiglie omosessuali. Nella sit-com "Buon fortuna Charlie" hanno infatti fatto il loro debutto Susan e Cheryl, una coppia di mamme che va a fare visita ai genitori di Charlie insieme alla loro bambina. Il cambiamento è stato apprezzato in particolar modo dalle ex stelline Miley Cyrus e Evan Rachel Wood, da sempre in prima linea per i diritti civili.

Nell'episodio Amy e Bob Duncan (interpretati da Leigh-Allyn Baker e Eric Allan Kramer) organizzano un appuntamento di gioco tra Charlie e un'amichetta, che ha per genitori due mamme. Il portavoce di Disney Channel ha fatto sapere che "l'episodio è stato sviluppato per rispecchiare i bambini e le famiglie di tutto il mondo, oltre che per far riflettere sul tema della diversità e dell'apertura verso il prossimo".