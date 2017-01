Cesaroni, arriva il quarto fratello gay

10:21 - Tutto è pronto per il ritorno dei "Cesaroni" a settembre sempre in prima serata su Canale 5 e non mancano le sorprese. Nella sesta stagione, infatti, come anticipa "Tv Sorrisi e Canzoni" arriva una new entry: Annibale, un nuovo fratello gay che sarà interpretato dall'attore Edoardo Pesce. E l'armonia con i fratellastri, soprattutto all'inizio, lascia molto a desiderare...

"Sono orgoglioso della sesta stagione - racconta Claudio Amendola - forse nella scorsa avevamo perso un po' di smalto, puntando troppo sulla leggerezza. In questa invece torniamo alle origini, ci occupiamo di temi anche importanti. Cresciamo di intensità e spessore". A cominciare dall'omosessualità di Annibale, il quarto fratello dei Cesaroni, figlio illegittimo del padre Tiberio, che porterà un po' di scompiglio in famiglia.



A Giulio (Claudio Amendola), Augusto (Maurizio Mattioli) e Cesare (Antonello Fassari) si agiunge quindi Annibale (Edorado Pesce). "Annibale è gay - racconta Pesce - fa l'avvocato e ha uno studio con suo marito Luigi (Gianluca Gobbi) avvocato anche lui, sposato anni prima in Spagna. Tra loro c'è un rapporto consolidato di amore, complicità e solidarietà. All'inizio non ne vuole sapere di Giulio e gli altri... Cova infatti una profonda ostilità verso quella famiglia, che gli ha rubato l'attenzione e l'amore del padre".



Pesce parla anche del rapporto con il suo personaggio: "Ho cercato di rendere la normalità senza mai andare sopra le righe, e quando Annibale lascerà emergere la sua 'cesaronità' il risultato sarà esilarante".