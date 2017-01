Belen: "Stefano De Martino morto di fame? State tranquilli, lo mantengo io"

13:02 - Guai a toccare il maritino a Belen. Stefano De Martino ha postato una foto su Instragram in cui immortalava il suo pranzo take away, direttamente da Mc Donalds, e un follower ha scritto un commento al vetriolo: "Morto di fame". Ma la showgirl argentina non ha gradito ed è intervenuta subito replicando: "Non ti preoccupare, a dargli da mangiare ci penso io, cretino!".

"Back to Milan! Stasera mi fai bruciare anche questo!", ha scritto Stefano indirizzando il messaggio al suo personal trainer. La foto ha ricevuto più di diecimila "mi piace" sul social network, anche se non tutti hanno postato commenti carini. E se Stefano ha deciso di ignorare le frasi cattive, Belen ha fatto prevalere la sua passionalità e ha risposto difendendo il marito. Quando si tratta della sua famiglia, la bella showgirl non sente ragioni e la difende con unghie e denti. Giustamente.