Batman festeggia 75 anni con un video-tributo

13:20 - Muscoli scattanti e vista allenata per smascherare i criminali di Gotham City. Batman compie 75 anni ma non è ancora tempo di pensare al buen ritiro per lui. Il fumettista Bruce Timm, autore della serie animata degli anni '90, per l'occasione ha celebrato il Cavaliere Oscuro con un video-omaggio dal titolo "Batman: Strange Days". Nella clip l'eroe è impegnato a combattere contro una coppia di malviventi, per salvare una fanciulla indifesa.

A cavallo tra il fumetto e l'animazione, il corto animato inserisce tutti gli elementi tipici delle avventure di Batman: la bella in pericolo, il bruto, lo scienziato pazzo e gli immancabili gadget hi-tech, che lo salvano nei momenti più critici.