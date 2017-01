"Amici 13" si accende con Giorgia, Luca Carboni, Umberto Tozzi e Gigi D'Alessio

10:02 - Sabato 26 aprile, in prima serata su Canale 5, quinto appuntamento con il talent show "Amici 13" condotto da Maria De Filippi. In giuria ad affiancare Sabrina Ferilli, Luca Argentero e Gabry Ponte c'è l'attore Riccardo Scamarcio. Per duettare con i ragazzi intervengono Giorgia, Luca Carboni, Umberto Tozzi e Gigi D'Alessio. Per il sipario comico tornano Ezio Greggio, Enzo Iacchetti e arriva anche Debora Villa.

Sono rimasti 8 talenti in gara per la vittoria: 4 per la squadra Blu di Miguel Bosé (i cantanti Giada e Nick, la band Dear Jack e il ballerino Christian) e 4 per la squadra Bianca capitanata da Moreno (i cantanti Deborah e Paolo e i ballerini Lorenzo e Vincenzo). Lo show prevede una sola eliminazione. E se Moreno rivisita in chiave rap “Don't Cry for me Argentina” con Deborah, Miguel si esibisce sul suo pezzo “Bambù” insieme a Nick.