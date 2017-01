Tori Spelling: "Non ho più soldi"

13:49 - Povera Tori Spelling. E' proprio il caso di dirlo. Nonostante la fama e la ricchissima famiglia da cui proviene, l'attrice lamenta problemi economici. A "People" confessa che da tre anni non compra più una borsetta. L'ex stellina di Beverly Hills ha appena scritto un libro "Donna" (come il suo personaggio) in cui racconta i motivi della crisi.

E come se non bastasse il maritino Dean McDermott ha raccontato di non essersi sottoposto a una vasectomia proprio per problemi economici.



"Mi guardo indietro - racconta Tori - e vedo quella ragazza che a 20 anni comprava Gucci e non la riconosco più. Non riesco a immaginare quanto pensavo fosse importante". Eppure la Spelling è figlia del produttore Aaron, tra i più ricchi di Hollywood: "Non è un mistero il perché dei miei problemi economici. Sono cresciuta in una famiglia ricchissima. E' l'unico modo di vivere che conosco. Anche quando cerco di impegnarmi a vivere una vita più semplice, non riesco a perdere i miei costosissimi gusti. E poi ho un problema di shopping. Fra vestiti e giocattoli, ho comprato un’enorme quantità di roba per i miei figli". In realtà, pare a causa dei problemi con il padre, abbia ereditato solo 800 mila euro dopo la morte del genitore. Adesso prova a rimboccarsi le maniche con un libro. Riuscirà a risollevarsi?