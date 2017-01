Fashion Style tra modelle e hair stylist

10:53 - "Fashion Style" entra nel vivo. I giudici Silvia Toffanin, Alessia Marcuzzi e Cesare Cunaccia hanno stretto la rosa dei candidati tra la categoria Modelle e Hair Stylist. Lunedì prossimo si chiudono i casting per Stylist e Make Up Artist. Dopodiché tutti contro tutti per vincere il programma.

Le modelle scelte sono: Camilla Negri, Benedetta Zoli, Gemma Surgo e Olga Shuldyk. Mentre gli hair stylist sono: Elena Greco, Chiara Bonacina, Valerio Adami e Dario De Angelis.