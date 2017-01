"Squadra Antimafia" numeri da record in tv

18:36 - La quinta stagione di "Squadra Antimafia 5" si è conclusa il 18 novembre con una puntata da record seguita da oltre 5 milioni 500 mila telespettatori pari al 24.6% di share sul target commerciale. Tra i fan, l’attesa per la sesta serie, di cui sono già iniziate le riprese tra Catania e Roma è già altissima. La sesta stagione andrà in onda su Canale 5 nel 2014.

La serie, in onda su Canale 5 ha ormai definitivamente conquistato il pubblico italiano. La quinta stagione ha ottenuto una media complessiva del 22.1% sul target commerciale (con oltre 4 milioni 800 mila telespettatori) e punte elevatissime tra il pubblico più giovane: tra i 15 e i 34 anni, 1 spettatore su 4 ha seguito la fiction targata Taodue.



Il grande seguito tra i giovani, per le vicende del Commissario Calcaterra, alias Marco Bocci, è testimoniato anche dai dati ottenuti dalla fanpage su Facebook che ha abbondantemente superato il mezzo milione di likes. Durante l’ultima puntata, la diretta web in compagnia del cast artistico ha visto oltre 1 milione di commenti, condivisioni e visualizzazioni. Un numero incredibile che fa di ‘Squadra Antimafia’ una vera e propria social fiction.