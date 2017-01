"Squadra Antimafia 6", terminate le riprese a Catania

11:01 - Continua il successo di "Squadra Antimafia 5", in onda ogni lunedì in prima serata su Canale 5. Si sono concluse le riprese della sesta serie a Catania. E' la seconda volta che molte delle scene di una delle fiction più amate sono ambientate nella città siciliana. Dopo un incontro tra la produzione e il sindaco Enzo Bianco sembra che la Tao Due è intenzionata a tornare nella città per le puntate di una eventuale settima serie.

Dunque il cast di "Squadra Antimafia" tornerà a girare a Catania anche le prossime edizioni della fiction di Canale 5. E' stato reso noto durante un incontro, avvenuto in municipio, tra il sindaco, il regista della fiction Samad Zarmandili, la direttrice di produzione Santina Cantone e l'attore catanese Bruno Torrisi, che interpreta il personaggio del questore Licata.