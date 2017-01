"Una mamma per amica", Lauren Graham svela: "Il revival? La miglior cosa che abbia mai fatto"

Lauren Graham è stata protagonista durante la cerimonia delle candidature per gli Emmy. L'attrice non ha trattenuto l'entusiasmo per essere tornata a vestire i panni di Lorelai Gilmore nel revival di "Una mamma per amica" : "É stata la cosa migliore che io abbia mai fatto. Sono grata ogni giorno e mi dico sempre di essere stata fortunata, dal momento che non abbiamo spesso questo genere di chance nella vita. Non è un rifare da capo, è solo un tornare indietro con la consapevolezza di quanto raro tutto questo è stato e continua a essere".

A chi le ha domandato qualche lume sulle voci sempre più insistenti di una nuova stagione dopo il revival di quattro puntate di cui non è ancora certa la data di messa in onda, l'attrice ha risposto: "Per il momento non ci sono piani per qualcos'altro. Amy, la creatrice, ha fatto questo perché le piaceva il format di "Sherlock". A volte fanno tre episodi, altre volte uno, certe volte è un film con tanto di viaggio nel tempo. Andiamo dove la storia ci porta e per noi è sempre stato uno spettacolo stravagante, così, per ora, può solo essere quello che è".