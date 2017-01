"Tu si que Vales", arrivano Teo Mammucari e Simone Rugiati

Teo Mammucari entra a far parte della squadra di " Tu si que vales ". Lo showman sarà infatti il quarto giurato, al fianco di Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Il talent show, campione d'ascolti e ricco di performance artistiche, tornerà in prima serata su Canale 5 in autunno. A capo della giuria popolare sempre Mara Venier, mentre alla conduzione un'altra sorpresa: lo chef Simone Rugiati sostituirà Francesco Sole al fianco di Belen Rodriguez.

"Da oggi sono il giudice di Tu si que vales" ha annunciato Mammucari in una clip pubblicata su Facebook: "Sono tra Maria e Gerry, mi sento un po' come Gesù bambino rea il bue e l'asinello: questo è il mio presepe. Speriamo bene...". Sempre attraverso i social sono anche arrivati i primi dettagli del palco che ospiterà il programma, in onda in autunno su Canale 5.