"The Winner Is"... Dèsirèe Doro: una voce splendida contro la sfortuna

Tarantina di 22 anni, è Dèsirèe Doro la vincitrice della seconda puntata di " The Winner Is ", lo show condotto da Gerry Scotti . La sua storia ha commosso tutti: affetta da sclerosi multipla, ha trovato nella passione per il canto, sbocciata sin da piccola, il modo di reagire alle avversità della vita. Le sue performance canore e la sua storia sono state accompagnate da commozione e standing ovation.

La malattia le è stata diagnosticata due anni fa, quando il mondo le è crollato addosso. Doveva partire per Bologna dove sarebbe entrata in una accademia di musical e invece si è trovata a fronteggiare momenti in cui metà del suo corpo non rispondeva più ai comandi del cervello. Ma Dèsirèe non si è arresa e ha preso a piene mani tutto il suo coraggio. E la musica l'ha aiutata. "Quando canto la malattia non c'è" dice lei.



Ma a convincere il pubblico non è stata la storia della ragazza. Lo stesso Gerry Scotti, prima che lei si esibisse, ha invitato a non farsi influenzare dalla commozione ma a giudicare la voce di Dèsirèe. E quella è arrivata dritta al cuore della gente.