"Striscia la notizia", tapiro per Rocco Casalino: "Non ho deciso io il mio stipendio"

Dopo lo scandalo intercettazioni di cui è stato protagonista, Rocco Casalino ha ricevuto da Striscia la Notizia un tapiro d'oro. L'inviato del tg satirico Valerio Staffelli ha consegnato l'ambito premio chiedendo spiegazioni sull'accaduto al portavoce del premier Conte, che ha commentato: "Io cercavo di spiegare a dei giornalisti la linea del Movimento e il reddito di cittadinanza, quanto è importante questa misura per noi e che non possiamo accettare come risposta "non ci sono i soldi" ". Continuando a spiegare la propria posizione, Casalino confessa sui toni usati: "Mi sono lasciato un po' andare".



Sulla polemica nata sull'ammontare del suo stipendio il portavoce del premier commenta: "Non è una scelta mia: io prendo il compenso previsto per il mio ruolo. Per me non è un problema se si dovesse rivedere la cifra". Una dichiarazione importante che viene considerata da Staffelli una vera e proprio promessa.