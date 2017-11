"Papà, partecipo al GFVIP": lo scherzo del figlio a Marco Travaglio

Riuscite a immaginare la reazione che potrebbe avere il più grande giornalista antiberlusconiano se venisse a sapere che suo figlio ha firmato per prendere parte a un programma come il Grande Fratello Vip? È quello che si sono chiesti gli inviati delle Iene quando hanno deciso di preparare uno scherzo ai danni di Marco Travaglio con la complicità del figlio Alessandro: invitato in redazione, dopo alcune proposte non molto convincenti emerge l'idea di una partecipazione al reality in onda su Canale Cinque, che a detta del ragazzo farà "impazzire il padre di brutto". Il pronostico sembra corretto perché Travaglio non ha una buona opinione del programma e lo scherzo prosegue lentamente fino alla confessione finale di Alessandro, alla quale il giornalista reagisce in maniera esilarante.