"Matrimoni e altre follie", Nancy Brilli e Massimo Ghini nella serie tv dell'estate di Canale 5

Dal 1 giugno arriva in prima serata su Canale 5 la serie "Matrimoni e altre follie" . Dodici serate estive in un periodo solitamente poco ricco per programmazione. Si raccontano corteggiamenti, imprevisti e sofferenze amorose di quattro famiglie diverse che abitano in uncondominio, con relative vicissitudini e intrecci tra vicini. Tra questi c'è la famiglia allargata con Nancy Brilli , i due ex-mariti, le tre figlie e il nuovo compagno Massimo Ghini .

La fiction targata Mediaset è diretta da Laura Muscardin e comprende 24 episodi trasmessi in 12 prime serate. Nel ricco cast troviamo, tra gli altri, Giulio Berruti, Chiara Francini, Simone Montedoro, Michele La Ginestra, a cui si sono aggiunti ospiti come Adriano Panatta nei panni di se stesso.



"Raccontiamo una famiglia allargata? Di più direi. Stiamo dentro la storia degli italiani, nel nostro condominio si passa dalla classica famiglia cattolica ad una specie di follia del tutto politically uncorrect. Una narrazione che vuole rappresentare la realtà del Paese, dove convivono idee diverse. E io ne so qualcosa", ha detto Massimo Ghini alla presentazione stampa.



Nancy Brilli e Massimo Ghini sono stati moglie e marito anche nella vita privata (dal 1987 al 1990) e si sono ritrovati sul set della fiction, dopo tanti progetti in cui hanno recitato insieme. "Nella scena in cui ci sposavamo in chiesa ci è venuto da ridere - dice Nancy Brilli, in conferenza stampa vestita scherzosamente da sposa - anche perché nella realtà il nostro matrimonio l'abbiamo fatto in Comune a Riano Flaminio e Massimo era nero perché era aveva sopra la testa uno stemma coi colori della Lazio".