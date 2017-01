29 agosto 2015 "Lupin III - Lʼavventura italiana" in anteprima mondiale su Italia 1 Il ladro gentiluomo e la sua banda sbarcano domenica 30 agosto in prima serata

Da domenica 30 agosto su Italia 1 in prima serata, in anteprima mondiale, torna Lupin III. In "Lupin III - L'avventura italiana" il ladro gentiluomo è immerso tra le bellezze storiche e architettoniche d'Italia e San Marino ma anche alle prese con calciopoli, politici corrotti, mafia e una ereditiera che riesce persino a farsi sposare...

"Lupin III - L'avventura italiana" in anteprima mondiale su Italia 1 1 di 4 Sito ufficiale Sito ufficiale "Lupin III - L'avventura italiana" in anteprima mondiale su Italia 1 Il ladro gentiluomo e la sua banda sbarcano domenica 30 agosto in prima serata 2 di 4 Sito ufficiale Sito ufficiale "Lupin III - L'avventura italiana" in anteprima mondiale su Italia 1 Il ladro gentiluomo e la sua banda sbarcano domenica 30 agosto in prima serata 3 di 4 Da video Da video "Lupin III - L'avventura italiana" in anteprima mondiale su Italia 1 Il ladro gentiluomo e la sua banda sbarcano domenica 30 agosto in prima serata 4 di 4 Sito ufficiale Sito ufficiale "Lupin III - L'avventura italiana" in anteprima mondiale su Italia 1 Il ladro gentiluomo e la sua banda sbarcano domenica 30 agosto in prima serata leggi dopo slideshow

La nuova sigla "Lupin ladro in vacanza" e' stata affidata a Moreno (feat. Giorgio Vanni) e ha fatto in pochissimi giorni un boom di visualizzazioni.



Chiaramente c'è chi rimpiange le canzoni precedenti e rivendica la grande tradizione italiana, ma la scelta è caduta sul giovane rapper proprio per attrarre il pubblico dei giovanissimi nuovi fruitori del cartoon.

Il cartoon mostra in simultanea le bellezze e gli orrori Made in Italy e, secondo i rumors, presenta anche personaggi molto simili ad alcuni ultrafamosi politici italiani. "Il nostro Arsenio Lupin è calato nella realtà. Affronta l'Italia della cronaca degli ultimi anni. Ma si muove anche nello scenario bellissimo di questo paese, il nostro" spiega Laura Casarotto, direttore di Italia 1.



E le sorprese non mancano fin dalla prima puntata, che si apre, addirittura, con il matrimonio di Lupin a San Marino con la giovane ricca ereditiera Rebecca Rossellini, che scatenerà la gelosia di Fujiko-Margot.