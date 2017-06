"Il Segreto", ecco le trame della prossima settimana

Francisca approfitta di un momento in cui Sol è sola per rivolgerle parole velenose. Severo, infuriato, raggiunge Francisca e la mette in guardia: nessuno può offendere Sol e la sua famiglia. Francisca, spaventata, assolda Puri, la domestica corrotta di Miel Amarga, per spiare Severo e tutti i Santacruz. Severo riesce a smascherare Puri e decide di interrogarla. La donna confessa di aver spiato lui e la sua famiglia, e rivela una terribile verità. Ecco, in esclusiva, le anticipazioni delle trame delle puntate de "Il Segreto", in onda su Canale 5, dal 7 al 13 maggio.