"Il Segreto": ecco le novità della prossima settimana

Tornato in paese, Cristobal comunica a tutti le proprie dimissioni. I compaesani, tuttavia, continuano a essere molto sospettosi, e Francisca è molto preoccupata. Per questo, cerca di trattare con Cristobal, ma Cristobal rifiuta i suoi soldi e le dice di voler lavorare alla Villa e amministrare i suoi beni. Francisca è costretta ad accettare e tutti si convincono che i due siano complici.

Dopo aver evitato una rissa tra Raimundo e Francisca e Cristobal, Emilia racconta a Raimundo dei ricatti subiti da Cristobal. Filo viene smascherata da Carmelo e Lucas: non ha mai aiutato la figlia malata. Sol non può fare altro che cacciarla da Miel Amarga. Camila, dopo aver scoperto che Donna Remedios è la bambinaia che potrebbe salvare Hernando dalla prigione, cerca di contattarla, ma non la trova.

Elias si offre di cercarla e parlare con lei, ma purtroppo torna con la notizia che la donna è morta. Camila cerca comunque di convincere Hernando a difendersi, ma Hernando si rifiuta e il giudice lo condanna a morte. Beatriz legge qualche riga del diario della madre e si ricorda di alcuni momenti trascorsi con Hernando. Nonostante questo, non riesce a provare pena per il padre ed Elias ne approfitta per allontanarla ulteriormente da lui. Hernando, aiutato da Matias, scopre che Elias ha mentito sulla morte di Donna Remedios. Informata dal marito, Camila parte per Cerceda dove trova Donna Remedios viva. Finalmente, Beatriz decide di andare a trovare Hernando.