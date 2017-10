"Cobra Kai", Ralph Macchio torna Karate Kid: ecco la prima foto dal set del sequel tv

Come è già noto Ralph Macchio tornerà nei panni di Daniel LaRusso ma in una nuova serie intitolata "Cobra Kai" che sarà un vero sequel della saga di "Karate Kid" . Al suo fianco ci sarà anche William Zabka nei panni del nemico Johnny Lawrence. Direttamente dal set di Atlanta, dove stanno girando la serie, arriva la prima foto che mostra i due nemici insieme.

Dalle notizie arrivate fino ad ora si sa che la prima stagione di "Cobra Kai" sarà composta da dieci episodi della durata di 30 minuti. La serie racconterà i due personaggi 30 anni dopo la storia raccontata in "Karate Kid III - la Sfida Finale". La rivalità tra i due si infiammerà di nuovo dopo che Johnny riaprirà il dojo Cobra Kai, mentre Daniel si troverà in crisi in seguito alla morte del Maestro Miyagi.