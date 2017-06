"Cherry Season" e "Il Segreto": le anticipazioni della prossima settimana

Continuano a susseguirsi le novità all'interno de "Il Segreto" e di "Cherry Season", le due fortunate telenovelas campioni di incassi della rete ammiraglia Mediaset.

Ecco dunque cosa accadrà nella settimana dal 25 al 30 giugno.



Il Segreto



Mariana risulta ancora scomparsa. Severo decide di non aiutare Francisca, che è sempre più prostrata. Cristobal infatti non fa altro che percuoterla e arriva a vestire i panni del defunto padre per farle credere di essere pazza. Raimundo inizia a sospettare che alla Villa stia accadendo qualcosa di brutto, e inizia a indagare. Per aiutarlo, Emilia si reca alla Villa, dove Cristobal la raggira ancora una volta. Lucas e Sol sono tentati di scappare per evitare che Severo e la famiglia vengano coinvolti nei loro problemi. Per avere l’affidamento del piccolo Marcos, i due offrono del denaro ad Atilano, il padre naturale del bambino. Questi prima si rifiuta, poi cerca di contrattare. Matias s’intrufola nello studio di Hernando per rubare, ma, colto in flagrante, è costretto a confessare le ragioni del suo comportamento. Beatriz decide che l’unica soluzione al malessere causatole da Matias sia abbandonare Puente Viejo, e chiede aiuto a Camila per andare a Madrid a studiare Belle Arti. I due autisti del camion portavalori assaltato dai fratelli di Matias vengono trovati morti nella palude. Carmelo scopre che Atilano nasconde un segreto. Atilano viene arrestato e Lucas e Sol, finalmente, possono tenere il bambino. Emilia capisce che Cristobal la desidera e che, per averla, sta tramando contro la sua famiglia.