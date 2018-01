"C'è Posta per Te", lacrime e risate con Trussardi-Hunziker e Gonzalo Higuain

Maria De Filippi torna con "C'è posta per te" e dietro la busta riserva come sempre molte sorprese ed emozioni. A cominciare da Michelle Hunziker, per la prima volta in tv in coppia con il marito Tomaso Trussardi, e dal bomber della Juventus Gonzalo Higuain: sono loro i primi famosi pronti ad incontrare gente comune e a ricambiare l'affetto. Si parte sabato 13 gennaio in prima serata su Canale 5.