Sabato 25 febbraio l'appuntamento su Canale 5 con la nuova puntata di "C'è Posta Per Te" porterà molte sorprese. Ci saranno ospiti Bradley Cooper, Simona Ventura e Rocío Muñoz Morales protagoniste di una "storia" molto particolare e anche Luciana Littizzetto. Tgcom24 vi offre un'anteprima speciale con un divertente video in esclusiva in cui è protagonsita l'attrice e comica piemontese.