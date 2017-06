"Bring the noise", la musica è un gioco irresistibile: torna il game show di Alvin

Dopo il successo ottenuto dalla prima edizione, con una media di ascolti di oltre 1.300.000 spettatori e una share del 13% sul target giovani 15-34 anni, torna “Bring The Noise” . Giovedì 11 in prima serata su Italia 1 al via la prima puntata del game show condotto da Alvin : tra gli ospiti Mara Maionchi, Rocco Siffredi, Michele Bravi, che si scateneranno cantando a squarciagola.

Cinque nuovi e imperdibili appuntamenti dunque con l'irresistibile programma in uno studio più grande e rinnovato e con una serie di giochi inediti. La struttura resta la stessa: in ogni puntata due squadre composte da quattro personaggi famosi si scontreranno in una serie di divertenti prove a sfondo musicale, fino alla folle sfida finale, ‘Disco Inferno’, che vedrà protagonista l’enorme vinile che domina la scena.



I concorrenti risponderanno a domande sulla musica, canteranno a squarciagola e si scateneranno, cimentandosi da soli o con gli altri elementi del team, per cercare di sbaragliare gli avversari e aggiudicarsi la vittoria finale. Nella prima puntata giocheranno: Mara Maionchi, Rocco Siffredi, Michele Bravi, Katia Follesa, Giorgio Mastrota, Alessia Macari, Gianluca Fubelli, in arte Scintilla e l’ex pallavolista Luigi Mastrangelo.



Confermata in studio la presenza de I Kutso, la live band che accompagnerà, con il suo ritmo travolgente, i vip durante le varie fasi di gioco. Anche in questa seconda stagionale Radio 105 è radio partner di “Bring The Noise”.