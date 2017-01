"Bim Bum Bam": Uan, Paolo Bonolis e le sigle di Cristina D'Avena tornano in tv

Il peluche Uan, Paolo Bonolis, Licia Colò, le sigle dei cartoni animati cantate in italiano da Cristina D’Avena. "Bim Bum Bam", il programma per ragazzi torna in tv su Mediaset Extra, e di colpo ci si tuffa negli Anni 80 e 90. Alla trasmissione cult - in onda per oltre vent'anni dal 1981 al 2002 su Italia 1 e Canale 5 - sarà infatti dedicata una puntata speciale domenica 11 dicembre dalle 10.30.