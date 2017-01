"Basta poco", su La5 guida alla bellezza al naturale

La bellezza, la salute, i trattamenti e l'estetica per la prima volta trattati in modo naturale. Arriva su La5 , da lunedì 1 febbraio in seconda serata, " Basta poco ", il nuovo programma in cui il professor Santo Raffaele Mercuri , primario di Dermatologia e Cosmetologia del San Raffaele di Milano, affronta due due storie diverse: una più "leggera", in cui interverranno tra gli altri Al Bano ed Efe Bal , e una più "importante".

Sette puntate di 30 minuti che mostreranno sedute-lampo per dare luminosità e freschezza alla pelle di viso e corpo. Dai laser di ultima generazione all'acido ialuronico, dal cosiddetto "lifting della pausa pranzo" ai trattamenti innovativi per combattere imperfezioni della pelle, come smagliature, cicatrici e problemi più importanti come psoriasi e vitiligine. "Il nostro è un programma diverso - spiega il professor Mercuri - perché facciamo parlare i pazienti e le loro storie e facciamo vedere come basta trovare la persona giusta e il trattamento giusto per risolvere problemi che spesso sembrano insormontabili".

Protagonista d'eccezione della prima puntata è Al Bano Carrisi, che in passato ha sofferto di psoriasi e che è riuscito ad arginare il problema: "Con un laser particolare che abbiamo al San Raffaele siamo riusciti a mandare la malattia in remissione clinica. Le chiazze spariscono ma possono tornare", spiega Mercuri. Ma i casi sono tantissimi. Come quello di Amedeo Colombaioni, clown del circo Orfei che soffriva di vitiligine o della transgender Efe Bal. "Non riuscivo a riceverla perché si era rotta la macchina e minacciava di legarsi davanti al San Raffaele - continua il professore - a Efe dava fastidio un tatuaggio, le code di una farfalla sulla schiena, e noi con il pico-laser siamo riusciti a rimuoverle".

Oltre ai due "casi" c'è anche una rubrica, una sorta di Dizionario che come un almanacco racconta tutto quello che c'è da sapere sui problemi, inestetismi e sul tutto quello che fa bene alla pelle in modo naturale. E dulcis in fundo, "Tocco finale", affidato alla make up artist Maria Grazia Santucci che mostra il "prima" e il "dopo", dal trucco alle le mani di Al Bano a quello della sposina per il giorno più bello. "Basta poco" è un programma ideato e scritto da Aldo Dalla Vecchia, prodotto da Quadrio, regia di Arcadio Cavalli.